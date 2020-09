La tregua nel Pd è già finita. Bonaccini attacca: «Non può bastare il 20%, serve un’identità. Renzi e Bersani? Rientrino pure» (Di sabato 12 settembre 2020) La tregua sembra essere già finita. A pochi giorni dalla direzione Pd in cui il segretario Nicola Zingaretti era riuscito a compattare il partito sul Sì al referendum del 20 e 21 settembre, le acque in casa dem tornano ad agitarsi, complici le parole – pronunciate dal palco della Festa nazionale dell’Unità di Modena – da Stefano Bonaccini. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, sempre più ingombrante in ottica leadership di partito, entra a gamba tesa. «Al Pd non può bastare il 20%, serve un’identità. Io voglio recuperare i milioni di voti perduti», dice Bonaccini. «Devono rientrare Renzi e Bersani nel Pd? Ma Rientrino pure: ma ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Lasembra essere già. A pochi giorni dalla direzione Pd in cui il segretario Nicola Zingaretti era riuscito a compattare il partito sul Sì al referendum del 20 e 21 settembre, le acque in casa dem tornano ad agitarsi, complici le parole – pronunciate dal palco della Festa nazionale dell’Unità di Modena – da Stefano. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, sempre più ingombrante in ottica leadership di partito, entra a gamba tesa. «Al Pd non puòil 20%,un’identità. Io voglio recuperare i milioni di voti perduti», dice. «Devono rientrarenel Pd? Ma: ma ...

SkyRacingTeam : ?? Non c’è tregua nel sabato mattina del #SanMarinoGP! ?? Al via le ultime prove libere per i piloti della #Moto2, c… - mycutiesuga : Sono quasi le tre sara non mi sta dando tregua su chi piace a Shimizu dovrei restare ferma nel mio no non te lo dic… - UnTemaAlGiorno : RT @alone73x1: #quandoTroviamo un segno,un riscontro che ci fa presentire una tregua,e' bello deporre le armi,cantare nel vento,attendendo… - alone73x1 : #quandoTroviamo un segno,un riscontro che ci fa presentire una tregua,e' bello deporre le armi,cantare nel vento,at… - ferrarisergio4 : RT @dadagioia: @ferrarisergio4 Oggi mia madre non mi ha dato tregua, sono stanchissima. Spero di riposare un pochino nel pomeriggio. Grazie… -