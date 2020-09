Il Verona voleva Meret in prestito, ma lui ha rifiutato (Di venerdì 11 settembre 2020) Limitato dal dualismo con David Ospina, Alex Meret potrebbe desiderare una nuova avventura, dove può essere messo al centro del progetto. Nel frattempo, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il Verona l’ha chiesto in prestito, ma il portiere ha rifiutato questa opportunità, confermando la voglia di volersi imporre con la maglia del Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 settembre 2020) Limitato dal dualismo con David Ospina, Alexpotrebbe desiderare una nuova avventura, dove può essere messo al centro del progetto. Nel frattempo, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, ill’ha chiesto in, ma il portiere haquesta opportunità, confermando la voglia di volersi imporre con la maglia del Napoli. L'articolo ilNapolista.

Acquistato a gennaio, il marocchino è diventato da poche settimane ufficialmente un nuovo giocatore viola. Oggi si è presentato in conferenza stampa Sofyan Amrabat si è presentato ai microfoni della s ...

Amrabat: “Convinto di venire alla Fiorentina fin dal primo incontro, l’Europa è possibile. Ho parlato con Iachini, mi ha detto che…”

Terza parte di conferenza stampa di presentazione di Sofyan Amrabat, nuovo giocatore della Fiorentina: “Il segreto dell’Hellas Verona? Abbiamo lavorato duramente fin dall’inizio, Juric punta molto sul ...

