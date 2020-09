BMW - Lo stabilimento di Monaco è pronto a costruire la nuova i4 (Di giovedì 10 settembre 2020) Lo stabilimento della BMW a Monaco è pronto ad avviare la produzione in serie dell'elettrica i4. Dopo una pausa forzata, necessaria per effettuare le operazioni di ristrutturazione e conversione della fabbrica, è stata riavviata lattività di assemblaggio dei veicoli e il sito tedesco si appresta quindi a vivere lalba di una nuova era: sulle stesse linee dedicate alla costruzione dei modelli con motorizzazioni tradizionali, infatti, verrà qui realizzata anche linedita coupé a zero emissioni.Evoluzione hi-tech. Loperazione di ammodernamento ha richiesto, nel complesso, un investimento di 200 milioni di euro. Nelle ultime settimane, questo cambiamento ha comportato una sfida notevole per i tecnici incaricati dellaggiornamento delle strumentazioni: lavorare in spazi ridotti e ... Leggi su quattroruote

Tutto pronto nello stabilimento del BMW Group di Monaco per l'inizio della produzione di BMW i4, la berlina luxury completamente elettrica. Ci sono volute sei settimane di intenso lavoro per adattare ...

