Trump attacca Harris (Di mercoledì 9 settembre 2020) NEW YORK, 9 SET - Una potenziale presidenza di Kamala Harris sarebbe "un insulto al nostro paese". E' l'attacco di Donald Trump alla candidata democratica alla vicepresidenza. Harris non dovrebbe "mai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Trump attacca Harris: la sua presidenza è un insulto agli Usa

Una potenziale presidenza di Kamala Harris sarebbe "un insulto al nostro Paese". E' l'attacco sferrato da Donald Trump alla candidata democratica alla vicepresidenza. Harris non dovrebbe "mai essere i ...

