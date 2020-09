Parma, presentata la nuova prima maglia in tessuto antivirale – VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Parma ha presentato attraverso i propri canali ufficiali la nuova prima maglia per la stagione 2020/2021 di Serie A Il Parma ha presentato la nuova prima maglia in vista della nuova stagione di Serie A attraverso un VIDEO pubblicato sul proprio profilo Twitter. Protagonista del VIDEO è Simone Iacoponi. La vera novità è il tessuto antivirale con cui è stata prodotta la divisa. Questo è stato realizzato con nanoparticelle di ossido di zinco incapsulate permanentemente nelle fibre che attivano una tenuta antibatterica. 𝙄𝙩'𝙨 𝙏𝙞𝙢𝙚 𝙩𝙤 ... Leggi su calcionews24

