Cerca di ammazzare una mosca con la racchetta elettrica ma fa esplodere la casa: ricoverato in ospedale (Di lunedì 7 settembre 2020) Ha fatto esplodere la sua casa mentre stava dando la caccia a una mosca con una racchetta elettrica. È quanto successo intorno alle 19.45 dello scorso venerdì 4 settembre in Francia, a Parcoul-Chenaud, in Dordogna, a Nord di Bordeaux, come riferisce il quotidiano Sudouest. Un uomo, infastidito da una mosca che continuava a ronzargli intorno, ha preso la racchetta elettrica e ha iniziato a dargli la caccia. Il problema è sorto quando si è avvicinato troppo alla bombola del gas che aveva in casa, ignaro del fatto che avesse una perdita. L’incontro tra le scosse elettriche della racchetta e il gas ha causato un’esplosione istantanea, che ha distrutto parte dell’abitazione, ... Leggi su ilfattoquotidiano

