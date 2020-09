‘Sanremo 2021’, Chiara Ferragni e Fedez pronti per sbarcare all’Ariston? Intanto Amadeus spiazza tutti affermando che… (Di domenica 6 settembre 2020) Il Festival di Sanremo è sicuramente uno degli eventi più attesi dell’anno. Anche la prossima edizione, la 71esima, sarà capitanata da Amadeus il quale, per il secondo anno consecutivo, intratterrà il pubblico con l’aiuto dell’immancabile Fiorello. I lavori per Sanremo 2021 sono ormai partiti e, stando ad alcune indiscrezioni, tra le figure femminili che accompagneranno Amadeus in questo viaggio ci sarà anche Chiara Ferragni. La fashion blogger, infatti, potrebbe avere un ruolo centrale nel corso delle cinque puntate che, senza alcuna ufficialità, dovrebbero andare in onda dal 2 al 6 marzo. Anche Fedez avrà un suo ruolo. Il rapper, infatti, pare sarà uno dei super ospiti durante una delle serate. In attesa di avere maggiori ... Leggi su isaechia

