Meloni | possiamo vincere ovunque La sfida è agli avversari | non è interna al centrodestra video

vincere in tutte le Regioni in cui si siamo candidati non è un obiettivo così distante. Lo ha detto Giorgia Meloni a Pesaro, in un evento elettorale. Un consenso diffuso per il centrodestra "Abbiamo due governatori la cui riconferma è certa (si riferisce a Zaia e a Toti in Veneto e in Liguria, ndr) e quattro in ballo in Regioni governate dal centrosinistra, uno dei quali è De Luca che passa la giornata a insultare il Pd -ha spiegato la leader di FdI-. C'è un consenso diffuso per il centrodestra e un dissenso verso il centrosinistra che non è stato in grado di dare risposte né a livello regionale e né a livello nazionale".

