Italia Under 21, Ranieri lascia il ritiro degli azzurrini: non ci sarà contro la Svezia (Di domenica 6 settembre 2020) Luca Ranieri lascia il ritiro degli azzurrini. Paolo Nicolato riduce come previsto dall’Uefa la rosa dei convocati a 23 unità in vista del match valido per le qualificazioni agli Europei 2021 Under 21 contro la Svezia, in programma a Kalmar martedì sera. Il giocatore è tornato dunque a disposizione del suo club di appartenenza e non sarà a disposizione contro la selezione scandinava per la sfida ufficiale. Leggi su sportface

Gazzetta_it : #VcomeVolley @federvolley #Europeo Under 18: l’Italia parte col brivido Italia-Turchia 3-2 - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Campione d’Italia under 11 nel 2019, Campione d’Italia under 12 oggi: Vito #Darderi non c’entra nulla con i suoi coetan… - RomagnaSport : - SalentoSport : #VOLLEY – Europei U18/m, l’Italia soffre ma piega la #Turchia. E ora il #Belgio - LinkaTv : E' iniziato Ciclismo: Giro d'Italia Under su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -