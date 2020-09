Firenze: al Teatro del Maggio si inaugura la stagione lirica 2020-2021 col «Rinaldo» di Händel (Di domenica 6 settembre 2020) È il primo Teatro italiano a rialzare il sipario per un'opera non in forma di concerto al chiuso. Altre recite sono previste mercoledì 9, giovedì 10 e, in pomeridiana, domenica 13 settembre. Direttore Federico Maria Sardelli, regia , scene e costumi Pier Luigi Pizzi Leggi su firenzepost

