Influenza: Aifa, anticipare vaccinazione a inizio ottobre (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo dice l'Agenzia Italiana del Farmaco, Aifa, nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina che autorizza l'aggiornamento della composizione dei vaccini Influenzale per la stagione 2020-... Leggi su ansa

MediasetTgcom24 : Influenza, Aifa: anticipare la vaccinazione a inizio ottobre #influenza - ilgiornaledv : Influenza: Aifa, anticipare vaccinazione a inizio ottobre... - LaPiKkO : RT @MediasetTgcom24: Influenza, Aifa: anticipare la vaccinazione a inizio ottobre #influenza - tempoweb : Fate il vaccino contro l'influenza già a ottobre. Ecco il consiglio dell'Aifa #vaccino #influenza #coronavirus… - blogLinkes : Influenza: Aifa, anticipare vaccinazione a inizio ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Influenza Aifa

Silvio Berlusconi, come sta l'ex premier ricoverato al San Raffaele di Milano: da ieri notte il leader di Forza Italia, positivo al coronavirus, si trova in ospedale con un principio di polmonite bila ...Sono on line i verbali delle riunioni sul Coronavirus del Comitato tecnico scientifico del governo. Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile sono stati pubblicati un centinaio di documenti,..