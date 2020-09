Tennis, niente pubblico agli Internazionali di Roma (Di giovedì 3 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

alessandro_972 : RT @Gazzetta_it: Niente pubblico agli Internazionali di Roma. Veto della Regione - atn1307 : @Gazzetta_it Niente pubblico nelle partite di tennis, però ok ai tifosi juventini allo stadium - Gazzetta_it : Niente pubblico agli Internazionali di Roma. Veto della Regione - Spaitz : @GriffINTER Lei oltretutto in ogni intervista che fa ha sempre dichiarato che il tennis non le interessa per niente… - ClaudiaTattola : RT @TennisWorldit: Medvedev, esordio ok e niente isolamento: 'Ecco le chiavi per la mia vittoria' -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis niente Niente pubblico agli Internazionali di Roma: veto della Regione La Gazzetta dello Sport Little Italy allo US Open: sono rimasti Berrettini e Caruso (e la speranza di vederli andare avanti)

Sono rimasti in due, dopo il naufragio di Giorgi. E speriamo di vederli andare avanti il più possibile nei tanti giorni di US Open che ci rimangono. Matteo Berrettini e Salvatore Caruso, diverso peso ...

TENNIS – CORDENONS: OBIETTIVO QUARTI PER MUSETTI E BONADIO, SI FERMA DARDERI

Nel secondo turno del challenger ’”Aqua Dolomia Serena Wines Tennis Cup” il Next Gen di Carrara affronta l’argentino Cerundolo e il friulano sfida il tedesco Marterer, il 18enne azzurro sconfitto da A ...

Sono rimasti in due, dopo il naufragio di Giorgi. E speriamo di vederli andare avanti il più possibile nei tanti giorni di US Open che ci rimangono. Matteo Berrettini e Salvatore Caruso, diverso peso ...Nel secondo turno del challenger ’”Aqua Dolomia Serena Wines Tennis Cup” il Next Gen di Carrara affronta l’argentino Cerundolo e il friulano sfida il tedesco Marterer, il 18enne azzurro sconfitto da A ...