Stati Uniti, ancora due afroamericani uccisi dalla polizia. Uno, incappucciato dagli agenti, è morto asfissiato (VIDEO) (Di giovedì 3 settembre 2020) Rochester, Stato di New York. Un uomo, Daniel Prude, esce nudo di casa. È afroamericano, ha 30 anni e soffre di problemi psichiatrici. Il fratello, preoccupato, chiama i soccorsi. Interviene una volante della polizia che lo ammanetta e lo fa restare per terra. Daniel nudo e disarmato, si agita, dà in escandescenze. È il 23 marzo, in piena pandemia, due mesi prima dell’omicidio di George Floyd. Gli agenti gli mettono un sacco in testa, la maschera antisputo usata per proteggere i poliziotti dalle persone fermate. In un VIDEO tremendo, girato dalla body-cam di uno degli agenti e reso pubblico oggi dai familiari della vittima, si vede Daniel sbraitare e dimenarsi. Non riesce a respirare. Vomita e, quando arriva l’ambulanza, perde i sensi. Solo allora i poliziotti gli ... Leggi su italiasera

