Il tennis si ribella alla bolla: “Gli Us Open sono un incubo, rivogliamo la libertà” (Di giovedì 3 settembre 2020) Kiki Mladenovic era in vantaggio 6-1 5-1 (e poi addirittura 6-1 5-2, 40-0, con tre match point), contro Varvara Gracheva. Ha perso. S’è fatta rimontare fino al 7-6, crollando al terzo 6-0. Il punto non è la sconfitta in sé, ma la situazione paradossale che sta vivendo il tennis al suo primo Slam post-pandemico, gli Us Open. I giocatori, a differenza che in altri sport, non sopportano la “bolla” e le sue regole rigidissime per contenere il contagio. E la giocatrice francese lo ha esplicitato dopo la sconfitta: “Voglio ringraziare la USTA per questa esperienza surreale. Quello che stiamo vivendo qui è un incubo. Non cerco una scusa per la mia sconfitta, non è colpa della USTA se non ho convertito i miei quattro match point. Adesso ho solo un desiderio ed ... Leggi su ilnapolista

Quella del Masters1000 di Cincinnati – il primo torneo ufficiale post pandemia, giocato a quasi sei mesi dall’ultimo – è stata la più simbolica tra le finali possibili. Da un lato Milos Raonic, che si ...

I tennisti si ribellano: Djokovic tra i dissidenti che lasciano il consiglio ATP. Nasce la PTPA

La notizia è riportata dal New York Times in esclusiva e racconta di qualcosa che nei corridoi del tennis maschile rumoreggiava ormai da molto tempo. I tennisti, e non hanno mai nascosto la loro opini ...

