“Sappiamo il suo nome”. 17enne trovata morta sulla spiaggia. Svolta nelle indagini: “Cerchiamo lui” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tragedia a Martinsicuro, durante quella che doveva essere una vacanza felice tra i due fidanzati. Si spegne per sempre Marketa Adamcova all’età di 17 anni e del fidanzato Tomas Cerveny, di 40 anni, ancora nessuna traccia. Solo l’autopsia sul corpo della giovane potrà chiarire le cause del decesso. Nel frattempo rimane aperto il giallo sulla spiaggia della Sentina. Il corpo della giovane è stato trovato da alcuni bagnanti in vacanza a Martinsicuro, sulla spiaggia della Sentina. La coppia di fidanzati, entrambi di origine ceca, si trovava a Martinsicuro in vacanza. Al momento del ritrovamento del corpo della ragazza, sono apparse evidenti e sparse su tutto il corpo, ferite sulle gambe e abrasioni sul viso, ma solo un’analisi più approfondita riuscirà a ... Leggi su caffeinamagazine

