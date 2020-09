PS5, nuovo video promozionale (Di martedì 1 settembre 2020) L’uscita di Playstation 5 sembra ormai alle porte, anche se non è stata ancora resa nota ufficialmente la data di rilascio, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe essere fissata intorno alla seconda metà di novembre. Ancora ignoto il prezzo, mentre sono stati già annunciati i giochi di lancio. Titoli di spessore che Sony ha voluto ulteriormente valorizzare attraverso un nuovo video pubblicato sull’account Youtube dell’azienda. Il video in questione mostra le nuove caratteristiche della console che abbraccia la nuova generazione videoludica e promette di stupire. Il nuovo video PS5 Audio 3D, grilletti adattivi, grafica mozzafiato e caricamenti praticamente annullati. Queste le caratteristiche mostrate nel nuovo ... Leggi su italiasera

italiaserait : PS5, nuovo video promozionale - tuttoteKit : #PS5: pubblicato un nuovo trailer #Sony #tuttotek - GameHugITA : Nuovo spot italiano di PS5 - Eurogamer_it : Nuovo spot italiano per #PS5. - GamingTalker : PS5, gli sviluppatori parlano dell’SSD ultra-veloce e dell’audio 3D; nuovo annuncio pubblicitario… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 nuovo

Behaviour Interactive ha annunciato questo pomeriggio che il suo horror multiplayer Dead by Daylight uscirà anche su PS5 e Xbox Series X nelle festività natalizie. Gli utenti che possiedono già Dead b ...La nuova presentazione completa di PS5 potrebbe avere una data fissata a settembre, vediamo anche i possibili contenuti tra data di uscita, prezzo e giochi first e third party. NOTIZIA di Giorgio Mela ...