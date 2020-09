Il batterio killer nei biberon e nei rubinetti: la relazione che inchioda l’ospedale|Video (Di martedì 1 settembre 2020) Le 52 pagine della Commissione sul caso dell’infezione nella terapia intensiva neonatale. Evidenziati ritardi e scarsa cura per l’igiene. Tra il 2017 e il 2020 91 soggetti positivi e 4 morti Leggi su corriere

Sarebbe stato annidato in un rubinetto dell'acqua utilizzata dal personale della Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona il Citrobacter, batterio c ...Fra il 1 aprile del 2017 e il 1 luglio del 2020, «sono stati identificati 91 soggetti positivi per Citrobacter koseri» e di questi «complessivamente 9 pazienti hanno sviluppato una patologia invasiva» ...