Ibra è a Casa Milan per la firma sul contratto. Nel pomeriggio il primo allenamento a Milanello (Di lunedì 31 agosto 2020) Ibra è tornato! Lo svedese è in questi minuti è a Casa Milan per apporre la firma che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2021. Nel pomeriggio l’attaccante si recherà a Milanello dove svolgerà il primo allenamento della sua nuova avventura con la maglia del Milan. Foto: Twitter Milan. L'articolo Ibra è a Casa Milan per la firma sul contratto. Nel pomeriggio il primo allenamento a Milanello proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

