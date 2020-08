Concerti in campagna sulle balle di fieno: l’idea della band ‘esterina’ nell’estate del Covid. “Ai big non conviene, ma noi siamo partigiani” (Di lunedì 31 agosto 2020) Un’estate senza suonare dal vivo, dopo lo stop già imposto dalla quarantena, non se la immaginavano proprio, gli esterina, storica band indie rock di Massarosa, Lucca. Così, tra date annullate e club chiusi, il gruppo guidato da Fabio Angeli, 45 anni, ha deciso di portare il pubblico “a casa sua”, all’aperto, nel campo strappato al canneto palustre, accanto alla stalla di fine Ottocento, fatta di sasso di fiume, che è la loro sala prove, a volte studio di registrazione, altre, dormitorio per i fan venuti da lontano. Negli ultimi mesi i big della musica – da Tiziano Ferro a Fiorella Mannoia, passando per Laura Pausini – hanno invocato l’intervento del governo per sostenere l’industria del live, o hanno rinunciato a cantare fino al 2021, mentre gli esterina, con l’associazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

