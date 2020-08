Maltempo, chiusa l’Autobrennero per l’esondazione dell’Adige (Di domenica 30 agosto 2020) Maltempo, chiusa l’Autobrennero per l’esondazione dell’Adige. Bloccata anche la ferrovia. Evacuata Egna per l’esondazione dell’Isarco. E’ allarme meteo domani su Veneto, Lazio e Bolzano. Ancora rovesci, forti raffiche di vento e temporali sulla tutta la nostra penisola. Il cattivo tempo continuerà anche nelle prossime ore interessando le regioni del centro e del nord-est. Leggi anche … L'articolo Maltempo, chiusa l’Autobrennero per l’esondazione dell’Adige è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

