Ancora ossessione telefonini: in vacanze 9 italiani su 10 hanno l'ossessione dello smartphone. (Di sabato 29 agosto 2020) ... pur di non staccarsi dal loro cellulare» aggiunge Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedDate.it e di Speedvacanze.it. «In Italia ci sono oggi quasi 90 milioni di smartphone attivi, che gli ... Leggi su gazzettadinapoli

Gazzettadmilano : Ancora ossessione telefonini: in vacanze 9 italiani su 10 hanno l’ossessione dello smartphone. - 2_nicmac : RT @CpiSardegna: Oltre il danno la beffa! Non basta la catastrofe che hanno subìto i veronesi, devono essere ancora sbeffeggiati da uno con… - mxchilicious : io sono ancora ferma qua letteralmente minuscolo + la sua nuova ossessione - Luigi14438676 : @_ThousandN @sscnapoli La coppa Italia persa brucia ancora??? Anchr la Supercoppa??? La figuraccia con il Lione non… - MatteoBilli72 : Hai avuto una bella pensata Maurizio. E tuo figlio ha ragione, tremendamente ragione, su diverse cose. A partire da… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora ossessione Genoamania: un'ossessione chiamata Vincenzo Calciomercato.com A 70 anni dalla morte cosa ci racconta ancora Pavese?

Uomini in fuga da se stessi o sradicati dalla propria comunità, e donne dal destino compromesso, sullo sfondo di un'Italia segnata dall’inquietudine della guerra e da ritualità forti. Cesare Pavese e ...

Il Billionaire, il virus e i contagi: Briatore racconta la sua verità

Flavio Briatore e il suo Billionaire sono finiti nell’occhio del ciclone. A inizio settimana la notizia del ricovero dell’imprenditore al San Raffaele di Milano: l’ex manager di Formula Uno soffre di ...

Uomini in fuga da se stessi o sradicati dalla propria comunità, e donne dal destino compromesso, sullo sfondo di un'Italia segnata dall’inquietudine della guerra e da ritualità forti. Cesare Pavese e ...Flavio Briatore e il suo Billionaire sono finiti nell’occhio del ciclone. A inizio settimana la notizia del ricovero dell’imprenditore al San Raffaele di Milano: l’ex manager di Formula Uno soffre di ...