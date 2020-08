Roma Ostiense, operazione ‘Stazioni Sicure’: fermata una donna per riciclaggio (Di venerdì 28 agosto 2020) Nell’ambito dei controlli promossi dall’operazione Stazioni Sicure, la Polizia Ferroviaria ha rintracciato presso la stazione di Roma Ostiense una donna straniera ricercata per un ordine di carcerazione per riciclaggio. Leggi anche:operazione ‘Stazione Sicure’: denunciato perchè non voleva mettere la mascherina sul treno opponendo resistenza agli agenti Roma Ostiense, operazione ‘Stazioni Sicure’: fermata una donna per riciclaggio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

