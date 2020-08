Lady Diana e Carlo divorzio: “La Regina voleva che lei lo tenesse, ma lui…” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il divorzio di Lady Diana dal principe Carlo ha segnato per sempre la storia della Famiglia Reale. La pratica fu finalizzata in modo definitivo nell’agosto 1996, solo un anno prima che la principessa del Galles morisse nel tragico incidente automobilistico di Parigi. Le conduttrici del podcast Royally Obsessed, Roberta Fiorito e Rachel Bowie hanno parlato di un ruolo importante che la Regina Elisabetta avrebbe avuto nel procedimento. divorzio tra Lady Diana e Carlo: il ruolo della Regina Elisabetta Il matrimonio tra Lady Diana e il principe Carlo non è stato proprio all’altezza della favola moderna che tutti speravano fosse. Un ... Leggi su velvetgossip

lugambardellaa : RT @anikeatable: Lady Diana icona di stile ?super mini thread? - LePortinaie : @StanisLaRochele Stai facendo la fine di lady Diana - AnnaxLGxTS : RT @Agenzia_Ansa: #KristenStewart sarà #LadyDiana nel nuovo film di #PabloLarrain #ANSA #cinema - AnnaxLGxTS : RT @ellieBlackSky: Qualcosina sul nuovo film con #KristenStewart ????????? - simoneruvioli : RT @MissOHaras: Buon compleanno ad #ElizabethDebicki, 30 anni oggi! La vedremo prestissimo in #Tenet di Christopher Nolan e sarà il volto… -