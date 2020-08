La banda di spacciatori africani di Jesolo? Sono già stati scarcerati: verso la beffa (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono già fuori dal carcere gli undici nigeriani arrestati per spaccio di droga a Jesolo. Gli inquirenti lavoravano sulla "banda" da un mese, seguendoli nella zona della movida sul litorale veneto. Ma al momento dell'arresto, gli africani avevano con sé solo modeste quantità di droga e cocaina e dunque non è stato possibile contestare altro che lo spaccio con il quinto comma, ovvero la "modica quantità". La scaltrezza degli africani è stata decisiva per far sì che in Tribunale il processo per direttissima si sia concluso con una sentenza corretta ma beffarda: scarcerazione e divieto di dimora esteso all'intera regione del Veneto. Difficile, però, che i componenti della banda rispettino il ... Leggi su liberoquotidiano

