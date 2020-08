Violenza donne, interrogazione parlamentare sulla vicenda del presidente di Cotrab Basilicata (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – “Ho depositato questa mattina un’interrogazione parlamentare sulla vicenda a dir poco sconcertante di Giulio Ferrara, presidente di COTRAB Basilicata, reintegrato in servizio dopo essere stato condannato in tutti e tre i gradi di giudizio per violenza sessuale ai danni di una lavoratrice”. Lo dice la deputata dem Laura Boldrini, commentando l’avvenuta rielezione di Ferrara ai vertici del trasporto pubblico regionale. Leggi su dire

matteosalvinimi : Oggi al campo sportivo 'Montagna' di La Spezia. Pieno sostegno alle ragazze che promuovono il progetto 'Palla alle… - MSF_ITALIA : 'Al momento degli scontri stavamo facendo quello che facciamo tutti i giorni a Lesbo: curare centinaia di bambini e… - hiaAmb : RT @_SpaceJay___: Gli uomini vengono picchiati? Sì. Sono picchiati poiché uomini? No. Le donne vengono picchiate? Sì. Sono picchiate poiché… - ___tommoway28 : RT @_SpaceJay___: Gli uomini vengono picchiati? Sì. Sono picchiati poiché uomini? No. Le donne vengono picchiate? Sì. Sono picchiate poiché… - JasminumAbb : RT @_SpaceJay___: Gli uomini vengono picchiati? Sì. Sono picchiati poiché uomini? No. Le donne vengono picchiate? Sì. Sono picchiate poiché… -