Ex ballerino di Amici: “Stefano De Martino? Non lavora perché è bravo” (Di giovedì 27 agosto 2020) Stefano De Martino si è attirato l’ira furiosa di un ex collega che ha detto di lui quello che (forse) pensano in molti. Bello, bravo, fortunato in amore (anche troppo) e sempre più famoso: potrebbe essere questo l’identikit di Stefano De Martino e della sua sfolgorante carriera alla corte di Queen Mary e poi tra le braccia di Mamma Rai. Se di … L'articolo Ex ballerino di Amici: “Stefano De Martino? Non lavora perché è bravo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

ilgiornale : Valerio Pino, ex ballerino di Amici, ha sparato a zero contro De Martino e in un'intervista al vetriolo fa accuse m… - infoitcultura : Ex ballerino di Amici attacca Stefano De Martino: “lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen” - blogtivvu : “Stefano De Martino lavora in Rai solo perché ha fatto un figlio con Belen Rodriguez”, il durissimo attacco di un e… - blogtivvu : “Stefano De Martino lavora in Rai solo perché ha fatto un figlio con Belen Rodriguez”, il durissimo attacco di un e… - chrysalismnh : Non ho capito perché ho sognato Harry, Gabriel Garko e Sebastian il ballerino di amici, ad amici, tutti e 3 con cap… -