Di Maio risponde a Zingaretti: «Noi rispettiamo il patto di governo: legge elettorale entro l’estate. Intoppi? Il Pd cerchi altrove» (Di giovedì 27 agosto 2020) Nessun ostacolo da parte del M5s a una nuova legge elettorale «già prima della fine dell’estate». Luigi Di Maio risponde a Nicola Zingaretti con un’intervista al Corriere della sera, aprendo un primo varco alla trattativa per la riforma elettorale in virtù dell’accordo con cui è nato il governo Conte bis, come aveva rivendicato lo stesso segretario del Pd ieri dalle pagine del quotidiano di via Solferino. «Il governo l’ho formato io insieme a Zingaretti e c’era un patto, far viaggiare le due cose – cioè il taglio dei parlamentari con la riforma elettorale – parallelamente. Per noi quel patto va ... Leggi su open.online

MilanoCitExpo : Di Maio non risponde ma un dissidente«Il vostro governo non capisce che la Cina è un pericolo anche per l’Italia» - UBrignone : RT @ilgiornale: Dopo ventiquattrore in cui l'abbronzatura di Luigi Di Maio è stata al centro del dibattito nazionale, è lo stesso ministro… - cali20192 : RT @ilgiornale: Dopo ventiquattrore in cui l'abbronzatura di Luigi Di Maio è stata al centro del dibattito nazionale, è lo stesso ministro… - MassimoFlumeri : RT @ilgiornale: Dopo ventiquattrore in cui l'abbronzatura di Luigi Di Maio è stata al centro del dibattito nazionale, è lo stesso ministro… - Italia_Notizie : Luigi Di Maio scherza sulla sua abbronzatura: 'Ragazzi, metterò la crema 50'. Ma il web insorge -

Ultime Notizie dalla rete : Maio risponde Luigi Di Maio scherza sulla sua abbronzatura: "Ragazzi, metterò la crema 50". Ma il web insorge ilGiornale.it L'imprenditore e la sfida a un governo di incapaci. "Così ci fanno chiudere"

Fra i cuscini, i magnum e le danze sfrenate del Billionaire, immaginifico fin dal nome, la vita pare una festa esclusiva. Lui però non ha mai avuto tempo per seguire quel metronomo euforico e languido ...

Di Maio: “Rispettiamo i patti. Non siamo noi l’intoppo per la legge elettorale”

Il ministro per gli affari esteri svela che il Movimento 5 Stelle è pronto per le alleanze con la maggioranza. “Anche il Pd ha votato per la riduzione dei parlamentari”, dichiara Di Maio al Corriere.

Fra i cuscini, i magnum e le danze sfrenate del Billionaire, immaginifico fin dal nome, la vita pare una festa esclusiva. Lui però non ha mai avuto tempo per seguire quel metronomo euforico e languido ...Il ministro per gli affari esteri svela che il Movimento 5 Stelle è pronto per le alleanze con la maggioranza. “Anche il Pd ha votato per la riduzione dei parlamentari”, dichiara Di Maio al Corriere.