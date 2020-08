Coronavirus, negli Usa verso un’inchiesta sulla strage di anziani nelle case di riposo: rischiano quattro governatori. In Corea del Sud nuovo balzo dei contagi da marzo (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto)Usa EPA/SHAWN THEW Un operatore sanitario accoglie i pazienti al Velocity Urgent Care clinic di Woodbridge, in Virginia, per i test sul CoronavirusSono almeno quattro i governatori che rischiano di essere indagati dal Dipartimento di Giustizia Usa per la gestione dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sulle case di cura per gli anziani. Nel mirino dell’inchiesta, riporta il New York Times, ci sono i governatori di New York, New Jersey, Michigan e Pennsylvania, tutti democratici, sospettati di aver concesso l’ingresso alle strutture senza aver prima effettuato test adeguati. Come già avvenuto in Italia, con l’indagine della procura di Milano sulle ordinanze della ... Leggi su open.online

