Vertice governo-Regioni sulla scuola, intesa lontana. Distanze su trasporti e mascherine (Di giovedì 27 agosto 2020) Nessuna intesa. Si è chiuso con un nulla di fatto e ancora tante Distanze il Vertice tra governo e Regioni per decidere sulle misure di sicurezza con cui far ripartire l'anno scolastico dopo lo stop per l'emergenza coronavirus (IL LIVE - LO SPECIALE). Dai governatori è arrivato un deciso "no" alle mascherine in classe e un avvertimento: "Impossibile ripartire così senza evitare il caos dei trasporti, perché in molti rischiano di non raggiungere istituti o luoghi di lavoro". Alla riunione, alla quale erano presenti i presidenti di Regione e i ministri Boccia, De Michelis, Speranza e Azzolina, è emersa la necessità di un coordinamento permanente per capire come gestire le problematiche relative al trasporto pubblico locale su ... Leggi su tg24.sky

