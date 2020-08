Euro 2020, Kallen: “Il piano non cambia. Perdita di un paese? Giocheremo altrove” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Giocheremo in dodici paesi, il piano resta lo stesso. Se perdiamo una o due città a causa della pandemia, possiamo giocare altrove”. Sono queste le parole di Martin Kallen, CEO di UEFA Events, in merito agli Europei di calcio rinviati a causa della pandemia di Coronavirus. In un’intervista al quotidiano svizzero Neue Zuercher Zeitung, il dirigente ha illustrato tutte le difficoltà del caso: “Giocare in un solo paese sarebbe molto piu’ facile di questi tempi – ha osservato Kallen – Nelle citta’ piu’ grandi e’ piu’ difficile perche’ hanno il maggior numero di eventi in programma. Ad esempio Londra. Se il problema della pandemia si aggrava, Londra non potrebbe ospitare gli Europei per ... Leggi su sportface

