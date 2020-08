Olimpiadi di Roma, 60 anni fa il via ai Giochi senza Fiumicino: l’aeroporto costato più di 80 miliardi e operativo solo 6 mesi dopo (Di martedì 25 agosto 2020) Il ministro della Difesa Giulio Andreotti si avvicina lentamente al microfono. Indossa un completo scuro senza cravatta e ha i capelli impomatati pettinati all’indietro. Stavolta il divo non ha molta voglia di parlare. Sabato 20 agosto la stampa di tutta Italia si è radunata a Fiumicino per l’inaugurazione di qualcosa che ancora non esiste. Mancano 5 giorni alle Olimpiadi di Roma del 1960, ma il tanto annunciato nuovo scalo della capitale è un simulacro vuoto. Nessun atleta vi è potuto atterrare perché la struttura non è ancora pronta a ricevere voli di linea. Ci si può fermare giusto qualche charter in modo da decongestionare il traffico aereo su Ciampino. Troppo poco per un’opera che è costata miliardi e un decennio di lavori. ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #25agosto 1960 il presidente Gronchi apre le #Olimpiadi di #Roma: saranno i primi giochi con le T… - vaticannews_it : #25agosto #sport Sessanta anni fa l’apertura delle Olimpiadi di #Roma. Il giorno prima dell’inaugurazione, gli atle… - Gazzetta_it : Roma 1960 e la cerimonia d'apertura: quando Pasolini si trasformò in tifoso - Noovyis : (Olimpiadi di Roma, 60 anni fa il via ai Giochi senza Fiumicino: l’aeroporto costato più di 80 miliardi e operativo… - M1968Andrea : RT @gippu1: #60annifa, alle 16:26 del 25 agosto 1960, si aprivano le ultime Olimpiadi Estive italiane. Il pomeriggio di Roma era bellissimo… -