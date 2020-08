Covid in Campania, altri 138 contagiati in 24 ore: negli ultimi tre giorni più positivi che in tutto il mese di maggio (Di martedì 25 agosto 2020) altri 138 contagiati in Campania, 22 in più rispetto a due giorni fa ma con 488 tamponi in più effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato... Leggi su ilmattino

Italpress : In Campania 138 nuovi positivi al Covid, 41 di rientro - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania #Coronavirus #COVID__19 - dariocurcio5 : #Campania Bollettino giornaliero Unità di crisi regionale. #COVID__19 138 nuovi positivi. 14 guariti. 1 decesso.… - Francesc_piccol : +++ COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITA' DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA+++ Questo il bollettino di oggi:… - irpiniatimes1 : Covid-19 Campania, continuano a salire i contagi: il bollettino -