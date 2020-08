De Luca | Pronto a chiudere la Campania | Bonaccini | No a blocchi tra regioni

De Luca: "Pronto a chiudere la Campania"<br>Bonaccini: "No a blocchi tra regioni" (Di sabato 22 agosto 2020) È già scontro tra i governatori delle regioni prima ancora che si presentino delle vere e proprie condizioni per mettere in atto nuovi provvedimenti. Il numero dei contagi è tornato a salire vertiginosamente, ma non bisogna mai perdere di vista il fatto che, rispetto a marzo, la situazione è molto diversa perché non c'è una vera e propria emergenza sanitaria, in quanto non c'è pressione sugli ospedali e la stragrande maggioranza dei contagiati è in isolamento domiciliare. Tuttavia Vincenzo De Luca, proprio come ha fatto a marzo, vuole applicare il massimo della prudenza e per questo ieri durante una diretta Facebook ha detto:"A fine agosto vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale. Lo decideremo tra 15 giorni con grande determinazione, ... Leggi su blogo

