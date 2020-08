Dj morta, si cerca Gioele nei pozzi. Il cugino: 'Viviana era una donna fragile, in preda a deliri mistici' (Di martedì 18 agosto 2020) Proseguono nel Messinese , per il 15esimo giorno, le ricerche di Gioele , il bambino di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta cinque ... Leggi su leggo

Dj morta, si cerca Gioele nei pozzi. Il cugino: «Viviana era una donna fragile, in preda a deliri mistici» Leggo.it

Giallo di Caronia, le parole del testimone: “Viviana Parisi abbracciava Gioiele come per proteggerlo. Poi hanno scavalcato il guardrail”

Ho cercato di seguirla, ma poi ho desistito perché si era formata una coda per l’incidente e stavano per arrivare i soccorsi”. La testimonianza dell’uomo, dunque, esclude l’ipotesi che il piccolo ...

