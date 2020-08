Calciomercato Verona – Aggiornamenti in casa gialloblu (Di lunedì 17 agosto 2020) Nel mirino dell’Hellas Verona è finito Marius Marin, centrocampista rumeno classe ’98, che si è messo in mostra in questa stagione con la maglia del Pisa. Giocatore duttile e di talento così come ha confermato in un’intervista l’ex Adrian Mutu: “L’ho analizzato tanto guardando le sue partite. È uno che non molla mai, lotta sempre, un guerriero. L’ho avuto con me tre giorni e mi ha confermato che è un professionista serio, uno che dà sempre il 100%, lavora e gioca per la squadra, un ragazzo capace anche di fare gruppo. Per me il Verona fa tredici se lo acquista e non lo dico perché è un mio connazionale. La mia è un’analisi da allenatore. Può ricoprire il ruolo di Amrabat, in coppia con Veloso. Lui può giocare ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Bonaventura, il #Verona ci prova. La situazione - GIUSPEDU : RT @BombeDiVlad: ?? #HellasVerona, si punta al prolungamento di #DiCarmine ?? Ecco l’offerta #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https://t… - BombeDiVlad : ?? #HellasVerona, si punta al prolungamento di #DiCarmine ?? Ecco l’offerta #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - NicoSchira : Il #Verona lavora al rinnovo di Samuel #DiCarmine: offerto il prolungamento del contratto fino al 2022. Lavori in corso. #calciomercato - sportli26181512 : Mutu: 'Verona, Marin può sostituire Amrabat. L'ho visto in Under 21 e...': Il Verona è sulle tracce di Marius Marin… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Verona Calciomercato, a centrocampo il Verona cerca il colpo Bentaleb Calcio Hellas Calciomercato Fiorentina, per il centrocampo l’obiettivo è un nerazzurro

Inizia a prendere forma la Fiorentina per la prossima stagione. Dopo l’acquisto dall’Hellas Verona di Sofyan Amrabat, c’è un altro obiettivo per il centrocampo viola. Amrabat è stato il primo acquisto ...

Calciomercato Hellas Verona: Kumbulla pronto a dire addio

Marash Kumbulla è il prossimo elemento in uscita per l’Hellas Verona. Il presidente del club scaligero Maurizio Setti ha fatto capire che il difensore centrale ha molti estimatori e che tra non molto ...

Inizia a prendere forma la Fiorentina per la prossima stagione. Dopo l’acquisto dall’Hellas Verona di Sofyan Amrabat, c’è un altro obiettivo per il centrocampo viola. Amrabat è stato il primo acquisto ...Marash Kumbulla è il prossimo elemento in uscita per l’Hellas Verona. Il presidente del club scaligero Maurizio Setti ha fatto capire che il difensore centrale ha molti estimatori e che tra non molto ...