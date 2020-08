“Non siamo ancora pronti”, la scelta di Elettra Lamborghini spiazza tutti (Di domenica 16 agosto 2020) “Non siamo ancora pronti”, con queste parole Elettra Lamborghini ha sorpreso i fan: nessuno si aspettava questa decisione da parte sua. Elettra Lamborghini, Fonte foto: Instagram (@ElettraLamborghiniii )Elettra Lamborghini fa un passo indietro, le sue parole arrivano come un fulmine a ciel sereno per i fan che non si aspettavano una simile decisione. Senza preavviso è infatti arrivato il messaggio di Elettra Lamborghini che ha scritto su tutti i suoi social la sua scelta irrevocabile. Ma cosa è successo? “Non siamo ancora pronti”, Elettra ... Leggi su chenews

