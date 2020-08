Due anni fa la tragedia del Ponte Morandi. Mattarella ricorda le 43 vittime e il dolore per Genova. “Ricostruire la cultura della sicurezza” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Il quattordici agosto di due anni fa crollava il Ponte Morandi, inaugurato nel lontano 1967 per connettere Genova e una parte importante dell’Italia alle grandi reti viarie europee. Non è possibile dimenticare lo sbigottimento recato dalle prime notizie, le drammatiche conferme, il numero dei morti che cresceva, l’impegno generoso dei soccorritori, il dolore profondo e composto dei familiari delle vittime, la desolazione di chi aveva perso la propria casa, la solidale e dignitosa risposta di Genova, città profondamente ferita, la vicinanza di tutta l’Italia”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera al Secolo XIX, in occasione del secondo ... Leggi su lanotiziagiornale

