Sale la tensione tra Grecia e Turchia. Parigi muove due unità della marina a supporto di Atene. Domani vertice straordinario UE (Di giovedì 13 agosto 2020) “Ho deciso di rinforzare temporaneamente la presenza militare francese nel Mediterraneo orientale nei prossimi giorni, in cooperazione con i partner europei tra cui la Grecia”, così ieri sera twittava, sia in francese che in greco, il presidente francese Emmanuel Macron. Questa mattina, nelle acque dell’Egeo, si è svolta l’esercitazione congiunta tra marina greca e francese. Due le navi transalpine che incrociano nelle acque greche: la Tonnére, portaelicotteri d’assalto anfibio e una fregata leggera classe La Fayette. Due aeri militari francesi “rafale” fanno da oggi base a Creta. Le imbarcazioni francesi lambiscono le acque territoriali turche, quelle greche si spingono estemporaneamente un poco oltre. Droni turchi sorvolano l’isola greca di Leros. La complicata questione delle acque ... Leggi su ilfattoquotidiano

Grecia in prima linea ma ci sono anche Israele, Egitto e Cipro – La tensione si è riacutizzata dopo che lo scorso 21 luglio Turchia ha inviato la nave per l’esplorazione di idrocarburi Oruc Reis ...

