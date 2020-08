“Sarri è tornato, si è chiuso in villa. La riconosci subito, sembra una clinica” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo l’esonero dalla Juve, Maurizio Sarri è tornato nella sua villa nel Valdarno, a Castelfranco Piandiscò, tra Arezzo e Firenze. Repubblica ha raccolto le voci dei suoi concittadini e le confidenze degli amici. “«Resto qua due o tre giorni» ha detto al telefono a qualche amico: «Andrà in vacanza». «Ha detto che ha bisogno di riposarsi», racconta un altro“. Tra i concittadini, qualcuno si schiera dalla sua parte. «Sto dalla sua parte, non dovevano esonerarlo, è uno bravissimo, basta vedere cos’ha fatto con una squadretta come l’Empoli… i miracoli». Qualcun altro contesta la scelta di essere andato a Torino. Al bar del circolo Arci Luigi Bonatti di Matassino, scrive il quotidiano, gli avventori impegnati a giocare a briscola lo ... Leggi su ilnapolista

napolista : “Sarri è tornato, si è chiuso in villa. La riconosci subito, sembra una clinica” Repubblica sui luoghi dell’ex Juve… - AirJordan185 : @juvemyheart Nedved e Paratici hanno voluto prima l’esonero di Allegri poi hanno scelto Sarri (comunque non la prim… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Nel bunker di Sarri tornato alle origini: “Ora devo riposare” [dalla nostra inviata LAURA MONTANARI] - angiuoniluigi : RT @repubblica: Nel bunker di Sarri tornato alle origini: “Ora devo riposare” - repubblica : Nel bunker di Sarri tornato alle origini: “Ora devo riposare” -

Ultime Notizie dalla rete : “Sarri tornato “Kim Jong Un è morto”: l’annuncio rilanciato da un network tv di Hong Kong La Stampa