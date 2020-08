Covid-19: in aumento i positivi in Campania, 23 nuovi contagi (Di martedì 11 agosto 2020) Covid-19, salgono i contagi in Campania: 14 nuovi positivi 10 August 2020 Ventitrè nuovi positivi al Covid-19 in Campania, su 1.142 tamponi, ieri. L'Unità di Crisi ha divulgato i dati dei contagi ... Leggi su salernotoday

