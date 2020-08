Roma, la sindaca Virginia Raggi: “Mi ricandido” (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, la sindaca Virginia Raggi: “Mi ricandido” La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato che alle elezioni comunali del 2021 si ricandiderà per la carica di primo cittadino. Lo rivela il capogruppo del M5S in Campidoglio, Paolo Ferrarra. Raggi ha annunciato la ricandidatura oggi, lunedì 10 agosto 2020, durante una videoconferenza con i consiglieri della maggioranza capitolina. “Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti”, avrebbe dichiarato. Virginia Raggi ci ha detto che correrà nuovamente per fare la sindaca di Roma. "non ci sto ad ... Leggi su tpi

