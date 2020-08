PRIMA PAGINA - CdS Campania e l'altra faccia dell'incontro: "Gattuso, gli scogli! Nodo clausole" (Di martedì 11 agosto 2020) "Gattuso, gli scogli". Il Corriere dello Sport racconta l'altra faccia dell'incontro di oggi tra Rino Gattuso, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Leggi su tuttonapoli

tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? Via #Sarri! #Juve, è #Pirlo! ?? Troppo #Barça. #Napoli fuori a testa… - Avvenire_Nei : La prima pagina di oggi - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Inter, puntata doppia Pirlo cambia la Juve Mancini a tutto Gasp Tutte le n… - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - CdS Campania e l'altra faccia dell'incontro: 'Gattuso, gli scogli! Nodo clausole' - pazzoperrep : La prima pagina di oggi. Noi la commenteremo tra qualche ora. Voi potete farlo anche prima, se volete. -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA

MondoNapoli

Il Corriere dello Sport, in prima pagina, si sofferma sull'incontro avvenuto a Capri tra De Laurentiis e Gennaro Gattuso. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, in prima pagina, si sofferma sul ...Il quotidiano TuttoSport, in prima pagina, tratta l'argomento calciomercato con le mosse, tra gli altri, di Torino e Juventus. L'edizione odierna di TuttoSport apre con il seguente titolo: "Svecchia S ...