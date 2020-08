M5s va contro la privacy per smascherare i furbetti del bonus (Di lunedì 10 agosto 2020) Il M5s chiede ai deputati di farsi avanti. La lotta contro i furbetti del bonus si scontra con una questione di privacy Dopo la clamorosa notizia che ha visto cinque deputati richiedere e ottenere il bonus di 600 euro previsto per i danni da lockdown, Vito Crimi, viceministro dell’Interno deve far fronte alla questione privacy. “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus, chiederò a tutti i nostri parlamentari di sottoscrivere una dichiarazione per autorizzare l’Inps a fornire i dati di chi ha usufruito del bonus”. La questione, però, sembrerebbe essere più complicata del previsto, a causa del “diritto alla privacy e alla riservatezza”. Fronte ... Leggi su zon

bendellavedova : Il #Taglioparlamentari è la ghigliottina populista allestita dal #M5S contro il parlamento, che sarà più debole, me… - NicolaPorro : Repubblica prova a usare la #Meloni contro #Salvini, lei su Libero giura che i suoi nemici sono #M5S e #Pd. Occhio… - carlopagliani : RT @Sabrina67408695: Aborto, tutti contro le linee guida di Speranza. Si dissocia pure una senatrice M5S: sono un abominio Siamo in mano a… - robfer2010 : RT @4everAnnina: #SergioBattelli, il #5S con la terza media che gestirà il #RecoveryFund - -

Ultime Notizie dalla rete : M5s contro Bonus Inps, Fdi contro il M5s: "Sapevano già i partiti, glieli ha detti Tridico?" Liberoquotidiano.it I furbetti del bonus, 3 sono deputati. Lega e M5S: "Fuori i nomi". No dell'Inps: "C'è la privacy"

Tuona intanto Luigi Di Maio. "Dalla lettura dei giornali di questa mattina emerge un quadro sconcertante. Oltre ai 5 deputati furbetti, ci sarebbero altri 2000 politici tra amministratori locali e reg ...

Sara Tommasi procede per via legale contro l’ex manager Debora Cattoni

Sara Tommasi, il manager Antonio Orso, in un comunicato attacca l’ex manager della Tommasi Debora Cattoni: “Continuano gli attacchi contro di noi”. Sara Tommasi, il suo manager Antonio Orso, in un com ...

Tuona intanto Luigi Di Maio. "Dalla lettura dei giornali di questa mattina emerge un quadro sconcertante. Oltre ai 5 deputati furbetti, ci sarebbero altri 2000 politici tra amministratori locali e reg ...Sara Tommasi, il manager Antonio Orso, in un comunicato attacca l’ex manager della Tommasi Debora Cattoni: “Continuano gli attacchi contro di noi”. Sara Tommasi, il suo manager Antonio Orso, in un com ...