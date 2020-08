“Il nostro cucciolo”. Fabrizio Corona, famiglia al completo. E tra le braccia di Nina Moric spunta un neonato (Di lunedì 10 agosto 2020) Fabrizio Corona, la famiglia il tesoro più prezioso. Un giorno importante per Fabrizio e Nina Moric, insieme per festeggiare il traguardo del figlio Carlos Maria Corona. La famiglia è ancora una volta riunita e affiatata, al punto che sono ancora molti a chiedersi il motivo che impedisce ai genitori del neo-maggiorenne di tornare a essere una coppia a tutti gli effetti. “La famiglia riunita è il regalo più bello”. Per Carlos Maria Corona, oggi 18enne, nato dall’amore tra Fabrizio Corona e Nina Moric, non esiste dopo più importante che comprendere quanto la famiglia possa rappresentare ... Leggi su caffeinamagazine

chetempochefa : “Enzo Biagi mi disse: ricordati che chi fa il nostro mestiere usa le parole e le parole possono fare molto male, us… - ivanscalfarotto : Ho sentito l’ambasciatore in #Polonia per avere notizie del nostro connazionale arrestato a #Varsavia insieme ad al… - Roberto_Fico : Addio a #FrancaValeri. Talento straordinario, amatissima dal pubblico, ha impreziosito con inconfondibile ironia, i… - topbetsystem : ??TOP BET SYSTEM FREE?? ????Consigli FREE per provare il nostro algoritmo Accedi qui ?? - XboxInfos : RT @GValley: Xbox Series S spuntano in rete le foto del controller in cui viene indicata la compatibilità con Xbox Series S, il tutto in un… -