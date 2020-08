Coronavirus, adolescenti e ritorno a scuola, parla il virologo Pregliasco: 'Aumenteranno i focolai, non bisogna abbassare la guardia. Ma ci ... (Di lunedì 10 agosto 2020) Sale il numero degli adolescenti positivi al Covid-19 , tra i giovanissimi si sta abbassando l'allerta ma così il virus torna a circolare sempre di più. E in vista della ripresa della scuola in molti ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Oms: i contagi tra i bimbi aumentati di sette volte. Tra gli adolescenti di sei volte #ANSA - Bukaniere : RT @paoloigna1: Che il #covid19 non colpisca gli adolescenti non sembra un'affermazione confermata dai numeri, almeno negli #USA Live updat… - paoloigna1 : Che il #covid19 non colpisca gli adolescenti non sembra un'affermazione confermata dai numeri, almeno negli #USA Li… - soteros1 : RT @marcogregorett1: Il Covidere della sera, mutazione asintomatica di una vecchia e gloriosa testata #giornalistica, ci racconta che anche… - IsaInghirami : RT @GiovanniFanfoni: @IsaInghirami L'età del contagio si sta abbassando -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus adolescenti Coronavirus: gli adolescenti potrebbero essere contagiosi come gli adulti Wired Italia Coronavirus, bollettino covid di oggi 10 agosto. Emilia Romagna, dati in diretta

Nel pomeriggio i nuovi numeri sulla diffusione del Covid-19: positivi, decessi, terapie intensive e guariti. Ieri un terzo dei contagiati collegato a rientri dalle vacanze in Croazia e Grecia Bologna, ...

Speciale scuola: Brasile, coronavirus, stato di San Paolo rimanda la riapertura scuole al 7 ottobre

Brasilia, 10 ago 15:15 - (Agenzia Nova) - Il governo dello stato di San Paolo, in Brasile, ha rinviato al 7 ottobre la riapertura delle scuole pubbliche e private nello Stato. L'annuncio è stato dato ...

