Atletico Madrid, spuntano i nomi dei due positivi al Coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) I due positivi al Coronavirus in casa Atletico Madrid sono Angel Correa e Sime Vrsaljko, che non parteciperanno alla spedizione a Lisbona. Sono invece negativi tutti gli altri calciatori sottoposti ai test, che quindi potranno regolarmente partecipare ai quarti di finale in programma contro il Lipsia. Correa è attualmente asintomatico ed è in isolamento nella propria casa. Senza sintomi anche Vrsaljko, che ha contratto il virus tempo fa in quanto ha già sviluppato gli anticorpi. Coronavirus, 10 calciatori del Goias positivi poco prima del calcio d’inizio: partita rinviata Coronavirus, tampone positivo per l’ex Inter Ricky Alvarez Coronavirus, due positivi all’Atletico ... Leggi su calcioweb.eu

