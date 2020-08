Il buco di venti minuti nella scomparsa di Viviana Parisi e del figlio (Di sabato 8 agosto 2020) Il procuratore capo di Patti Angelo Cavallo, da lunedì è impegnato nel giallo di Viviana Parisi, la dj e vocalist originaria di Torino scomparsa con il suo piccolo Gioiele sull’autostrada vicino alla cittadina di Caronia, proprio a metà della costa tirrenica siciliana, dice che c’è un buco di venti minuti nelle ricostruzioni e che probabilmente si è allontanata con l’aiuto di qualcuno. Il punto di partenza del giallo è il paesino di Venetico dove viveva con il marito Daniele Mondello (dj anche lui) dal 2004, quando i due si erano sposati. Cavallo offre alla Stampa una ricostruzione puntuale dell’incidente e degli attimi immediatamente successivi: «La sua macchina sta sorpassando in galleria un furgoncino di una ... Leggi su nextquotidiano

Angelo Cavallo crede che la donna sia viva: «Probabilmente si è allontanata con l'aiuto di qualcuno. Non è detto che il bambino fosse con lei» PATTI (MESSINA). Impossibile non pensare al commissario M ...