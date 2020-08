L’annuncio del dottor Sanseverino: “Siamo agli sgoccioli. Fra poco si ritorna a casa” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La lotta tra il “Moscati” e “Villa De Pini” è finita per il dottor Carmine Sanseverino. Il medico del nosocomio cittadino ha completato il percorso di recupero dopo aver contratto il Covid-19 lo scorso 13 aprile. Una lotta serrata contro il “nemico invisibile” cominciata, appunto, ad aprile per terminare il 29 maggio quando Sanseverino fu estubato. Successivamente, il 12 giugno, ha cominciato il percorso di recupero presso la clinica irpina dirette dal dottor Pino Rosato. “Siamo agli sgoccioli. Fra poco si ritorna a casa” ha scritto sul suo profilo Facebook il medico. Domani al massimo nella giornata di lunedì Sanseverino ... Leggi su anteprima24

