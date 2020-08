Juve eliminata: non basta un doppio Ronaldo. Il Lione va ai quarti di Champions League (Di venerdì 7 agosto 2020) La Juventus vince 2-1 con il Lione ma viene eliminata dalla Champions League, dopo la sconfitta dell’andata e a causa del gol in trasferta. Prima frazione caratterizzata dagli errori del direttore di gara Zwayer. Sono due i rigori assegnati nel primo tempo, entrambi abbastanza dubbi. Al 12′ Bentancur scivola e Bernardeschi sgambetta Aouar. La situazione poco chiara manda in confusione l’arbitro, che concede il penalty. Dal dischetto Depay non sbaglia, anzi realizza un pregevole cucchiaio. L’equilibrio si ristabilisce al 43′ quando è proprio Depay ad allargare il braccio sulla punizione di Pjanic. Proteste veementi degli ospiti che devono sottostare alla decisione di Zwayer: il rigore viene trasformato da Cristiano Ronaldo. Nella ... Leggi su alfredopedulla

