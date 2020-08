I ricavi di Activision Blizzard crescono del 38% nel Q2 2020: raggiunti quasi 2 miliardi di dollari (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella consueta conferenza sugli utili trimestrali tenutasi lunedì, Activision Blizzard ha riferito che il secondo trimestre del 2020 ha superato le aspettative in termini di entrate e utili per azione (EPS). I ricavi netti totali consolidati per questo trimestre hanno visto un aumento del 38% rispetto allo scorso anno, raggiungendo la considerevole cifra di 1,9 miliardi di dollari. Un aumento notevole rispetto ai 1,4 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2019. Stando a quanto riferito da Activision Blizzard, il franchise di Call of Duty è stato il principale motore di entrate per questo trimestre, con un interesse decisamente elevato per Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Mobile. ... Leggi su esports247

Gli utili operativi di Nintendo sono balzati del 428% nel primo trimestre fiscale, conferma la società giapponese, confermando che l'industria dei videogiochi ha beneficiato in misura significativa de ...

Allarme lavoro nel mondo dei videogames

Se ogni mondo è paese, dove c’è lavoro c’è ricchezza ma sovente anche altro: negli ultimi mesi si è acceso un allarme su alcune major del mondo dei videogames, ultima in ordine di tempo Activision – B ...

